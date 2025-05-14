«Астана» пропустит следующий сезон Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что «Астана» не примет участие в следующем сезоне турнира. По словам Кущенко, клуб из Казахстана в силу законодательных инициатив в стране принял решение взять паузу.

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