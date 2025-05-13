Эбрар Каракурт покинула калининградский ЖВК «Локомотив»

Турецкая диагональная Эбрар Каракурт покинула женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининград). Об этом пресс-служба команды сообщила в своём телеграм-канале.

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«Мы от всей души благодарим Эби за её выдающуюся игру, за вклад в победы, за золото чемпионата и Кубка России! За её эмоции и любовь к болельщикам! Эби, ты украсила женский российский волейбол, сделала его ярче и интереснее! Мы будем скучать! И не говорим: «Прощай»! Говорим: «До свидания»! Успехов тебе в дальнейшей карьере. И всегда ждём в «Локо», — указано в тексте сообщения.

Каракурт перешла в «Локомотив» в июне 2023 года. Вместе с калининградской командой в 2025 году Каракурт выиграла женскую Суперлигу и Кубок России, в 2024-м стала серебряным призёром российского чемпионата. Диагональная также является победительницей Лиги чемпионов вместе с «Вакифбанком» и чемпионкой Лиги наций в составе сборной Турции.