Призер Олимпийских игр по волейболу Кристенсон покинул казанский «Зенит»

Американский волейболист Майка Кристенсон покинул «Зенит», сообщает пресс‑служба казанского клуба.

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Связующий выступал за «Зенит» с 2021 года. В составе команды американец провел 159 матчей, стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны, дважды завоевал Суперкубок России. По информации СМИ, 32‑летний волейболист продолжит карьеру в итальянской «Вероне».

— Желаем успехов в дальнейшей карьере! Будем скучать по твоей игре, эмоциям, бесконечному теплу и позитиву, который ты излучаешь, — говорится в сообщении «Зенита».

Кристенсон — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка мира.