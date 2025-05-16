Бельгийский волейболист Деру покинул казанский «Зенит»

Бельгийский доигровщик Сэм Деру покинул казанский «Зенит», сообщает пресс‑служба волейбольного клуба.

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Деру выступал за «Зенит» с 2022 года, в составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

— Мы будем скучать, Сэм. Деру покидает нашу команду. Благодарим за время проведенное вместе, добытые титулы и твой неиссякаемый позитив и доброту. Желаем удачи в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении.

Ранее бельгиец также играл за московское «Динамо», итальянские «Модену» и «Верону», польские «Заксу» и «Ресовию».