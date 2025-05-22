Главный вундеркинд мирового волейбола едет в Россию

Сможет ли юный талант с ходу засверкать в нашем чемпионате?

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Новосибирский «Локомотив» провернул очень громкую сделку, подписав восходящую звезду мирового волейбола. 18-летний болгарский связующий Симеон Николов в следующем сезоне будет играть под руководством Пламена Константинова. В российском волейболе таких трансферов не было уже давно. Не секрет, что в последние годы легионерский рынок для наших клубов довольно ограничен.

Что ждёт новосибирский клуб с юным пасующим? Есть как высокие ожидания, так и обоснованные опасения. Разбираемся в ситуации.

Кто такой Симеон Николов

Прямо сейчас это главный вундеркинд мирового волейбола. Симеон — сын легендарного диагонального сборной Болгарии конца 1990-х — начала нулевых Владимира Николова. И гены здесь передались. В 18 лет у паренька рост 207 см! Для связующего это аномально много. Помимо атлетизма, у молодого болгарина и с интеллектом всё в порядке.

Начал карьеру Симеон в родном для клана Николовых клубе — «Левски». И выиграл чемпионский титул, будучи основным пасующим. В 16 лет. Кстати, для команды та победа стала первой за 15 лет. А ещё болельщики признали вундеркинда игроком года в Болгарии.

В 16 Симеон дебютировал и в сборной Болгарии. Тогда командой руководил как раз Пламен Константинов. А когда на пост заступил Джанлоренцо Бленджини и провозгласил курс на омоложение, Николов стал безоговорочно основным игроком сборной. А ведь помимо главной команды, он ещё и за молодёжки всех возрастов успевает играть!

Разумеется, после такого дебюта «с ноги» за юным волейболистом выстроилась очередь из топ-клубов. Но Симеон поехал в США, опять же, по проторенной дорожке. Ранее такой путь проделал его старший брат Александр. В университете Лонг-Бич получилось феерично: чемпионский титул NCAA, звания MVP и новичка года. А лучшими игроками первокурсников признавали не так уж и часто. В волейболе, собственно, это получилось только у братьев Николовых. И компания у них классная — например, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис и будущий первый номер драфта НБА Купер Флэгг.

Что отличает Николова в игре? Во-первых, сумасшедшая подача. 135 км/ч — он побил рекорд NCAA в одном из матчей. Подаёт сильно и, что главное, стабильно. Ошибается мало.

Во-вторых, этот парень из тех, кто любит атаковать. Если мяч выше троса, а Симеон на передней линии — это всегда угроза. Причём это не обман, не скидка, а именно полноценное нападение. С атлетизмом у болгарина всё в порядке. Атакует он порой чаще «углов».

Как Николов оказался в «Локомотиве»?

Разумеется, никто не ждал, что Мони (так Николова прозвали в NCAA) будет учиться всю программу. За год в студентах он достиг всех целей — можно идти покорять профессиональный волейбол. Предложений было хоть отбавляй — Владимир Николов говорил как минимум о семи вариантах. Самым реалистичным была итальянская «Чивитанова», где играет брат Алекс. Однако Симеон выбрал Россию. Почему?

Конечно, сыграл роль фактор Пламена Константинова. Процесс адаптации с тренером-соотечественником должен пройти быстро и безболезненно. Наставник будет не просто выжимать из Симеона всё для победы «Локомотива», но и готовить вундеркинда к большой карьере на благо болгарского волейбола. То, что в ближайшее десятилетие как минимум национальная команда этой страны будет выезжать на братьях Николовых, сомнению не подлежит.

Плюс в «Чивитанове» сейчас есть свой молодой проспект — Маттия Бонинфанте. В 20 лет он хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Понятно, что Николов с радаров клуба никуда не делся, но пока в Италии делают ставку на своего.

Остальные же варианты выглядели более сложными в плане адаптации. Ну или просто гарантией больших денег при сомнительном развитии карьеры. Тот же чемпионат Турции. Поэтому «мэтч» с Новосибирском выглядит едва ли не идеальным.

Что ждёт Николова в России?

Конечно, приезд восходящей звезды мирового волейбола в наш чемпионат — это круто. По своим антропометрическим данным Николов идеально подходит под Суперлигу. Его рост — угроза на блоке. Его подача будет кошмарить принимающих всех клубов. Его атака при любом удобном случае — это неожиданно для защищающихся, не привыкших к такой манере игры.

Стоп, подождите. Не слишком ли многого мы ожидаем от 18-летнего парня? Пусть и безумно талантливого.

Ему всё ещё 18. И пасовать на уровне суперзвёзд в этом возрасте будет очень сложно. Пожалуй, только Симоне Джаннелли за последние годы так резко в юном возрасте врывался в элиту. Одно дело разрывать студентов в NCAA, другое — команды пусть не лучшей лиги в мире, но одной из лучших. Симеон психологически устойчив, однако в плане качества передач и их стабильности ему есть над чем работать.

Большой вопрос, сможет ли он так же самоуверенно и даже нагло атаковать. Блок в Суперлиге самый мощный, даже чемпионат Италии здесь проигрывает. Ну и чем дальше, тем больше команды будут его разбирать, готовиться к его приёмам.

Однако всё это лишь техника и тактика. А вот то, что в Болгарии решили выжать из парня все соки уже в этом возрасте — действительно опасно. Планируется, что этим летом Николов сыграет сразу на трёх чемпионатах мира — взрослом, U19 и U21. И Лигу наций тоже никто не отменял. В каком состоянии молодой парень приедет в Новосибирск после такого изматывающего лета? Мягко и дипломатично назовём его неоптимальным.

Есть и мнение, что Пламен взял своего соотечественника «на передержку». Да, контракт у Симеона по схеме «1+2», но удержать его в Сибири будет непросто. Поэтому некоторые болельщики справедливо опасаются, что после одного сезона всё придётся строить заново. И их можно понять. Однако в любом случае этот переход притягивает к самому игроку и клубу внимание. Медийное в том числе.