Серебряный призер Олимпиады по волейболу покинул «Локомотив»

Серебряный призер Олимпийских игр Игорь Кобзарь покинул новосибирский «Локомотив», сообщает пресс‑служба волейбольного клуба.

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— Игорь Кобзарь покидает нашу команду! Мы от всей души благодарим Игоря за все яркие эмоции, красивую игру и отличный сезон. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере — до встречи на площадке! Локосемья — навсегда, — говорится в сообщении.

Кобзарь перешел в «Локомотив» в июне 2024 года. Ранее связующий выступал за петербургский и казанский «Зенит», белгородское «Белогорье», кемеровский «Кузбасс», сургутскую «Газпром‑Югру» и новокуйбышевскую «Нову».

Кобзарь — шестикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка страны, трехкратный победитель Лиги чемпионов.

В составе сборной России Кобзарь завоевал серебро Олимпийских игр в Токио и два золота Лиги наций.