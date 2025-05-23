Что не так с Кубком России по волейболу?

Команды женской Суперлиги – о новом формате турнира и о том, что хотели бы поменять.

© Чемпионат.com

Сезон-2024/2025 в женской Суперлиге завершён. А это значит, что пришло время клубам подводить итоги проделанной работы. Игровой год для команд получился весьма насыщенным. Нашлось место и для нововведений, которые коснулись розыгрыша Кубка России. С этого сезона федерацией было принято решение вынести финальную часть турнира за пределы чемпионата страны и закрывать им игровой год.

И вот здесь мнения разделились. Одни считают, что тяжело играть два подряд финала, где команды выступают на морально-волевых. Другие – что такой формат намного интереснее предыдущего и что у финалистов нет права на ошибку, и итог может быть непредсказуем, как это получилось в мужском «Финале шести». Об этом и не только мы спросили у представителей женских команд.

Мы попросили команды ответить на следующие вопросы:

Как вы оцениваете новый формат проведения Кубка России? Не снижает ли его значимость тот факт, что финал проводится по завершении чемпионата России? Как, по вашему мнению, новый формат влияет на конкуренцию? Позволяет ли он бороться за трофей не только лидерам? Есть ли у вас ещё какие-то соображения по поводу расписания и продолжительности сезона?

Константин Ушаков, главный тренер «Заречья-Одинцово»

1. Думаю, формат интересный, но очень-очень непростой. Потому что матчи играются больше на мастерстве, чем на эмоциях. Эмоций уже, наверное, не хватает. Но тем не менее значимость этого турнира не падает. Всё равно команды в решающих матчах за медали и за Кубок выкладываются на максимум. Для кого-то это возможность реабилитироваться за то, что не получилось в чемпионате. Для кого-то шанс выиграть напоследок ещё один трофей. Поэтому, в принципе, формат интересный, однако очень-очень сложный. Прежде всего для игроков, которые действительно выкладываются в плей-офф чемпионата. Но, думаю, что он имеет место быть.

2. В Кубке каждая команда может бороться за трофей. Те, кто не играл в полуфиналах и финалах чемпионата, могут лучше подготовиться и имеют шанс победить. Поэтому, в принципе, ситуация может развернуться в любую сторону. Этим формат и интересен – те, кто готовился, могут преподнести сюрприз командам, которые играли и выложились в финальных матчах или в матчах за бронзу.

3. Хотелось бы все стадии плей-офф играть до трёх побед. И четвертьфинал чтобы был не из трёх игр, а из пяти тоже. А так насыщенности сезона хватает и всё устраивает.

Алексей Дешин, тренер «Динамо-Метар»

1. В целом формат хороший. Что касается именно нас, то это выход из Кубка Легенд. Дальше идёт следующая стадия, и финальная часть переходит уже на весну. И, в принципе, это абсолютно нормально. Потому что у нас особо не загружена зима Кубком. Мы захватываем август, осень немного, и дальнейшая финальная часть заходит на весну. Это нормально. Раньше мы думали чуть-чуть по-другому. Всё было скомкано. Кубок России уже заканчивается в декабре. Все насыщены чемпионатом и Кубком. И все опять начинают говорить, что он скомканный и это всё нагрузка на спортсменов. Сейчас другой формат: немножко разгрузили чемпионат, вывели Кубок на весну. Этот формат имеет место быть, и я считаю, что это нормально и ничего он не снижает.

2. Конечно, 100%. Даже если смотреть на наше выступление, мы зашли в этот формат с небольшим лидерством, а «Омичка» — с 13-го места. И, может быть, они были немного отдохнувшими и провели нашу серию более собранно. Другое дело, что мы с «Ленинградкой» свои силы растеряли и уже с другим настроем вышли на матчи с «Омичкой». И как раз команда, занявшая в чемпионате 13-е место, провела предварительный этап Кубка в Красноярске уверенно. И им всего шага не хватило для попадания в «Финал шести». «Уралочка» оказалась посильнее. Тот же Краснодар закончил чемпионат на восьмом месте, но затем как провёл предварительный этап и заслуженно вышел в финал. А то, что лидеры выигрывают Кубок, ну здесь кто сильнее, тот и выигрывает. Однако сам факт, что команды с 9-го по 11-е место заходят в «Финал шести», даёт определённый шанс. И всем это интересно.

3. Единственный момент, что можно новогоднюю паузу немного сделать подлиннее. Не в том плане, чтобы спортсмены отдыхали. Просто они тоже люди, и им хочется новогодний праздник провести в кругу семьи, а так получается, что уже четвёртого числа приходится выходить играть. А это значит, что и тренировки нужно раньше начинать. Поэтому новогодний старт можно немного отсрочить. Например, на 7-8 января. Потому что 4 января – это рано, я считаю. Но в целом сезон прошёл гладко и без всяких накладок.

Сергей Куфрин, генеральный менеджер «Омички»

1. В принципе, нет. Предварительный этап, конечно, можно было провести в рамках самого чемпионата. Но при этом снижалась бы актуальность предварительных игр.

2. Тут каждый клуб ставит свои задачи. Если понимает, что участие в Кубке важно, то будет играть на полную. А если понимает, что этот турнир не важен, то он хоть в каком формате будет проходить, команда всё равно не будет в полную силу играть. Поэтому тут актуальность почему вынесена за рамки чемпионата? Для того, чтобы те игры Суперлиги, которые ранее проходили за пятое-восьмое места, были в рамках Кубка, чтобы клубы могли понимать значимость игр. Что, например, можно пройти в следующий этап Кубка России.

3. По продолжительности сезона, возможно, хотелось бы, чтобы игры были в выходные дни, а не в середине недели. И тем более не в начале. Соответственно, расставлять туры менее плотно. Например, мы команда из Сибири, и бывало так, что проводим тур и тут же нам надо ехать в аэропорт, чтобы отправиться на следующий матч. И это немного изматывает. Для команд, которые находятся в центральной части, в той же Москве, – для них логистика не такая сложная, и это даёт им преимущество. Потому что дорога очень сильно изматывает. Выездные туры, которые ещё и с пересадками, дают о себе знать. Поэтому хотелось бы, чтобы окна между турами были побольше. И желательно, чтобы это были выходные дни, с пятницы по воскресенье, для того чтобы собирать людей на арену.

1. Такие сроки проведения Кубка усложняют жизнь игрокам. Все привыкли к тому, что перед Новым годом играем финальную часть Кубка России. Так было удобно и интересно всем. Не знаю, почему поменяли формат. После плей-офф чемпионата России многие игроки уже уставшие и не в самой оптимальной форме могут подойти к Кубку России. Тем более у некоторых команд остаётся слишком мало времени на подготовку.

2. Если говорить о системе отбора в «Финал шести», то в этом плане всё нормально. Почти всегда до решающих стадий Кубка доходят именно лидеры чемпионата. И далее уже важно только одно место – первое, за которое ты получаешь трофей. К такому титулу нужно стремиться всем командам, каким бы сложным ни был путь турнире.

3. Я бы вернула Кубок России в прежние сроки, когда финальная часть проходила в конце декабря. В чемпионате России сейчас полуфинальная и финальная серии играются до трёх побед. Я бы полуфинальную серию сделала до двух побед. В этом сезоне некоторые команды играли по пять матчей сначала в полуфинале, а затем пять игр и в финале, в серии за бронзу. Это очень-очень тяжело для игроков. После чего они поехали ещё на «Финал шести» Кубка России без особого перерыва. Это большая нагрузка, из-за которой игроки могут травмироваться.

Евгения Сикачёва, капитан «Ленинградки»

1. Сама идея проведения интересная. Шесть сильнейших команд играют турнир, много зрелищных игр за короткий промежуток времени. Но всё-таки чемпионат – основное для игроков, и все силы отдаются туда. Если учитывать максимальное количество сыгранных матчей в плей-офф, выйти в хорошей форме на Кубок очень тяжело.

2. Формат позволяет выйти в финал любой команде, что, конечно, мотивирует команды плей-аута попасть в турнир сильнейших.

3. Надо проводить финал Кубка России до финальных матчей чемпионата страны.

Екатерина Геращенкова, капитан «Протона»

1. Я думаю, большие выводы ещё рано делать. Только время покажет результаты таких перемен, как проведение Кубка после чемпионата. Сейчас кажется, что после долгого сезона всем командам бороться за него тяжелее, чем обычно. Возможно, тем, у кого длинная скамейка, полегче. Также, к сожалению, в прошедшем Кубке не участвовали команды из Высшей лиги А. Мне кажется, с ними соревнование становится более разнообразным, сохраняется его значимость для всех клубов и для болельщиков интереснее.

2. Сложно ответить на этот вопрос. Когда Кубок перед стартом сезона, шансы абсолютно у всех равны. Потому что команды ещё друг с другом не встречались, многие только сами начинают сыгрываться, и «выстрелить» может абсолютно любой. С другой стороны, Кубок в конце сезона тоже своего рода лотерея. Нельзя исключать, что в следующем году и формат чуть поменяется, и команды уже будут знать, чего им ждать и как строить свою подготовку.

3. Мне очень нравились сезоны, когда команды играли Кубок России и Кубок Столетия до чемпионата, это очень помогало сыгрываться и получше узнавать команды. Что касается чемпионата, когда игры были по выходным, было легче восстановиться. Я имею в виду, что каждая команда не раз и не два в сезоне может добираться до места проведения игр довольно долго, и не всегда дорога проходит гладко. Опять же, знаю, что и болельщикам, в том числе саратовского «Протона», хотелось бы приходить на волейбол по выходным.

Мария Фролова, капитан «Енисея»

1. Значимость турнира не снижается, всё-таки это Кубок России, и неважно, в начале сезона проводится или в конце. Это отдельный турнир и возможность выиграть золотую медаль, а также завоевать титул. Наша команда не принимала участия в «Финале шести», поэтому представители этой шестёрки команд смогут более подробно рассказать о своих ощущениях. Конечно, финальные матчи чемпионата забрали у них много сил, эмоций, энергии. Поэтому, наверное, им было сложнее выходить в решающих кубковых матчах. Но, повторюсь, нам об этом сложно судить, так как мы не принимали участия в «Финале шести».

2. По поводу конкуренции – у тех, кто не попал в плей-офф чемпионата была возможность побороться за выступление в финальной части Кубка России. Но, например, нам не повезло. Мы оказались слабее «Уралочки» и не смогли пройти дальше. А вот Краснодар, который занял восьмое место, смог пройти в «Финал шести», переиграв Москву. Так что шансы были у всех. Кто на что был готов, тот так и выступил.

3. Единственное отмечу, что если Кубок, а точнее, его предварительный этап проводится перед началом чемпионата, то для многих команд эти матчи были возможностью проверить разные сочетания игроков, посмотреть состав, наиграть различные комбинации.

Мнения у всех разные, и это значит, что для федерации появилась пища для размышлений. А будут ли какие-нибудь изменения или корректировки, посмотрим. Время для этого есть. Сейчас все команды ушли в столь долгожданный отпуск, чтобы сделать передышку и вернуться в новый сезон более мотивированными.