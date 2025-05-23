Ушаков высказался по поводу обновлённого формата Кубка России по волейболу

Главный тренер ЖВК «Заречья-Одинцово» Константин Ушаков высказался о формате Кубка России по волейболу. Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) решила вынести финальную часть турнира за пределы чемпионата России.

© Чемпионат.com