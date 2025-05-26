Сербский волейболист Ивович покинул «Локомотив»

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе сербского доигровщика Марко Ивовича.

© ВК «Локомотив-Новосибирск»

— Мы выражаем огромную благодарность Марко за каждую улыбку, важный эйс и мощную атаку, а также за профессиональное отношение к волейболу! Мы желаем игроку покорения новых вершин на дальнейшем спортивном пути, — говорится в сообщении пресс‑службы клуба.

Ивович первый раз пришел в новосибирский клуб в 2018 году, затем выступал за «Динамо‑ЛО» (2021–2024), а в прошлом году вернулся в «Локомотив». В составе железнодорожников серб стал чемпионом России (2019/20), бронзовым призёром чемпионата России (2020/21), обладателем Кубка России (2024/25).