Волейболист Абаев вернулся из Италии и подписал контракт с казанским «Зенитом»

Волейболист Константин Абаев перешел в казанский «Зенит», сообщает пресс‑служба клуба.

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В минувшем сезоне 25‑летний Абаев выступал за итальянскую «Верону». Его команда впервые в истории дошла до финала Кубка Италии, в котором уступила «Чивитанове» (2:3).

До отъезда в Италию волейболист, который выступает на позиции связующего, отыграл четыре года за новосибирский «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России в 2020 году.

Ранее стало известно, что американский связующий Майка Кристенсон покинул «Зенит» и перешел в «Верону».