Россия против Сербии. Все, что нужно знать о волейбольном поединке в Белграде

Впервые с 2022 года по-настоящему серьёзный соперник для нашей сборной!

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В последние годы мужская сборная России по волейболу существует в некотором вакууме. Команда собирается каждое лето, но международных матчей не было. В прошлом году были встречи с Беларусью, однако это была вторая команда. А вот основа сыграла на Кубке Первого канала. Получилось ярко, но когда «наши» играют с «ненашими» — это всегда вызывает больше интереса. И в этом году организаторы предложили куда более интересный, международный формат.

Кто сыграет в мужском Кубке Первого канала — 2025?

Кубок Первого канала — 2025 у мужчин разыграют сборные России и Сербии. Для нашей национальной команды это будет завершение майского сбора, который прошёл в Китае. Сербы же проведут важный спарринг в рамках подготовки к Лиге наций.

Дата и время матча за Кубок Первого канала — 2025

Мужской Кубок Первого канала — 2025 разыграют в Белграде. Матч пройдёт в «Зале Александра Николича», начало игры — 1 июня в 21:00 мск. Кстати, вход свободный, так что, если вы окажетесь в столице Сербии, обязательно сходите посмотреть классный волейбол.

Кто сыграет за сборную России?

Константин Брянский не сделал замен в составе относительно сбора в Китае. Состав сборной России на Кубок Первого канала выглядит следующим образом.

Связующие: Павел Панков («Динамо»), Константин Абаев («Верона», Италия, перешёл в «Зенит-Казань»).

Диагональные: Максим Сапожков («Динамо»), Илья Казаченков («Локомотив»).

Доигровщики: Антон Сёмышев, Денис Богдан (оба — «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит»).

Блокирующие: Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо»), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба — «Локомотив»).

Либеро: Евгений Баранов («Динамо»), Илья Федоров («Зенит-Казань).

Кто ещё мог попасть в состав? Травмированы Роман Порошин и Егор Клюка, Павел Тетюхин и Георгий Заболотников пропустили этот сбор по личным причинам, а Максим Михайлов и Артём Вольвич получили дополнительное время на восстановление после тяжёлого сезона.

Кто сыграет за сборную Сербии?

Сборная Сербии после Олимпиады-2024 в Париже проводит смену поколений. На пост главного тренера заступил румын Георге Крецу, который, кстати, будет в следующем сезоне руководить ещё и «Белогорьем». Завершили карьеру в сборной несколько заслуженных ветеранов, в частности Александар Атанасьевич и Марко Подрашчанин. Более того, на первый сбор Крецу не вызвал ещё ряд опытных игроков. Так, не увидим мы в Белграде диагонального Дражена Лубурича, который вернётся в Суперлигу в составе казанского «Зенита», а также доигровщика Уроша Ковачевича, который готовится к чемпионату мира.

Сейчас в расположении сербской сборной 19 игроков.

Связующие: Никола Йовович («Нова», Россия), Вук Тодорович («Купрум», Польша), Матия Миланович («Войводина»).

Диагональные: Душан Николич («Пуатье», Франция), Лука Станкович («Войводина»).

Доигровщики: Миран Куюнджич, Павле Перич (оба — «Скра», Польша), Вук Кульпинац («Войводина»), Алекса Мандич («Сейкрид Харт», NCAA), Игнат Допуд («Партизан»), Никола Брборич («Млади Радник»).

Блокирующие: Александар Стефанович («Црвена Звезда»), Стефан Кокеза, Неманья Антунович (оба — «Войводина»), Владимир Гайович («Раднички»), Душан Петрович («Партизан»).

Либеро: Лазар Еремич («Партизан»), Вукашин Ристич («Црвена Звезда»), Стефан Негич («Войводина»).

Где смотреть прямую трансляцию матча Кубка Первого канала — 2025?

Матч мужского Кубка Первого канала — 2025 Сербия — Россия из Белграда Первый канал покажет в записи, начало трансляции в 23:00 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на сайте Первого канала. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.