В Италии прояснили информацию о проведении волейбольного матча с Россией

Мужская сборная Италии в августе не планирует проводить товарищеский матч с Россией. Об этом сообщает «БО-Спорт» со ссылкой на итальянское издание Virgilio Sport.

По информации источника, Virgilio Sport отправило запрос в итальянскую федерацию волейбола, которая опровергла информацию генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Ярёменко и заявила, что товарищеский матч с Россией не запланирован. Это подтверждает и издание Volley News.

Напомним, 31 мая, мужская сборная России обыграла Сербию на Кубке Первого канала. Россияне выиграли матч в четырёх сетах со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:17, 25:14).