В «Ленинградку» перешла либеро нижегородской «Спарты»

Российская волейболистка, либеро Софья Булгакова перешла в «Ленинградку» (Санкт-Петербург) из нижегородской «Спарты».

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«Софья, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!» — написано в приветственном сообщении прес-службы «Ленинградки» на официальном сайте санкт-петербургского клуба.

Клубная карьера Булгаковой: 2017-2020 — «Олимп» (Новосибирская область); 2020-2021 — «Омь-СибГУОР» (Омск); 2021-2023 — «Муром» (Владимирская область); 2023-2025 — «Спарта» (Нижний Новгород).

В прошедшем сезоне 23-летняя волейболистка сыграла за «Спарту» 26 матчей (93 партии), совершила 227 приёмов с 47% позитивной и 27% отличной доводки.