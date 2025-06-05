Российская волейболистка стала игроком турецкого «Айдына»

21-летняя российская связующая Виктория Кобзарь перешла из итальянского клуба «Мегабокс Валлефолья» в турецкий «Айдын». Об этом сообщается на странице портала Volleybox.

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Прошедшие два сезона Кобзарь выступала за итальянский клуб «Мегабокс Валлефолья». По результатам плей-офф национального чемпионата команда заняла пятое место и выиграла путёвку в Кубок Вызова в сезоне-2025/2026.

Напомним, Кобзарь начинала карьеру в череповецкой «Северянке-2» (2019-2022), сезон-2021/2022 провела в «Сириусе», а следующий — во французском «Волеро Ле-Канне», после которого вошла в состав итальянской «Валлефольи».

Виктория Кобзарь — чемпионка мира среди игроков до 18 лет (2021). Она вошла в символическую сборную турнира, проводившегося в мексиканском Дуранго.