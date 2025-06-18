Волейболистка Филиштинская рассказала, почему покинула «Локомотив»

В следующем сезоне действующая чемпионка России будет помогать «Корабелке» делать первые шаги в Суперлиге.

© Чемпионат.com

Калининградский «Локомотив» сотворил настоящую феерию под конец сезона, вернув себе сначала титул чемпиона страны, а затем впервые в своей истории завоевав Кубок России. Главным дирижёром команды в концовке этого фантастического сезона была связующая Ирина Филиштинская.

Однако Ирина, добившись таких успехов с командой, решила принять новый вызов и подписала контракт с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга – клубом, который в следующем сезоне дебютирует в Суперлиге.

В интервью «Чемпионату» Ирина Филиштинская рассказала, почему решила не оставаться в Калининграде и каким было возвращение в сборную России.

«Всё было заранее оговорено»

– Ира, как ты решилась перейти из клуба-чемпиона Суперлиги в клуб-новичок, тем более после столь успешного сезона?

– Это решение было принято ещё до того, как мы стали чемпионами. Всё было заранее оговорено. С «Локомотивом» велись разговоры, но конкретного предложения так и не последовало. Я рада, что получилось выиграть чемпионат и Кубок России вместе с «Локо». И, конечно, благодарна калининградскому клубу за четыре совместных сезона.

– Но что же всё-таки стало основным фактором для смены команды после стольких лет, проведённых в «Локомотиве»?

– Я хотела продолжить свою карьеру в «Локомотиве», однако конкретное предложение остаться поступило лишь тогда, когда я уже дала согласие другой команде. Это и повлияло на моё решение сменить клуб.

– Какие-то другие предложения были?

– Предложения из других клубов, конечно, были, но выбор пал на новичка лиги – «Корабелку». Опять же, для меня это новый вызов и новые возможности. Поэтому решила пойти туда. Интересно поработать с сильным тренером –олимпийской чемпионкой Светланой Сафроновой, по системе, которую она воплощает с молодыми игроками. Поэтому я сделала именно такой выбор.

– Вообще, долго принимала решение?

– Да, думала долго. Не сразу приняла решение. Долго ждала, чтобы сошлись все условия.

– В «Корабелке» выступает очень много молодых волейболисток. Получается, ты будешь там в качестве самого опытного игрока, который может ещё и поделиться своими знаниями и опытом.

– Наверное, для меня это тоже хорошо. Есть возможность передать свой опыт и знания молодым игрокам, а также подпитаться их энергией. Будет как вторая молодость для меня (улыбается). Это пойдёт всем только на пользу.

«От российского гимна мурашки по телу»

– Раз заговорили про вторую молодость, тогда давай про сборную России. Последний раз ты выступала за национальную команду в далёком 2017 году. Какие эмоции были, когда узнала, что тебя снова вызывают?

– На эту тему я тоже уже пошутила, что и здесь переживаю ещё одну молодость (улыбается). Это было удивительное, но в тоже время приятное предложение. Особенно после такого сезона и вообще после нескольких удивительных лет в «Локомотиве». И мне так понравилась атмосфера, которая сейчас была в национальной команде. Интересно было работать с тренерским штабом. Мы прям сразу сошлись с девчонками, можно сказать, сконнектились. Поэтому и проблем никаких не возникло. Девчонки со своей стороны так уважительно отнеслись ко мне, и мне самой было интересно с молодыми. Особенно с теми, кто играет в Европе. У них совершенно другая игровая ментальность.

Всё было здорово, всё понравилось. Мы классно провели время, получили удовольствие от общения друг с другом и от того, что происходило вокруг. Я имею в виду атмосферу. Плюс ещё и Кубок Первого канала удалось выиграть. Всё так хорошо сложилось, несмотря на то что матч был тяжёлым. Сначала, конечно, нервничали, потому что давно не выступали на таком уровне. Но потом смогли вернуться в игру и поняли, что нужно дожимать соперника и показывать себя. Как говорится, чтобы не упасть в грязь лицом.

– Насколько я знаю, тебя не сразу вызвали в сборную. Однако в Сербии ты отыграла практически весь матч. Как так получилось?

– Я не знаю (улыбается). Но была такая ситуация, что в чемпионате России мы сыграли все пять матчей как в полуфинале, так и в серии за золото. Всё давалось тяжело, начиная с плей-офф. И здесь опять пять партий. Мне кажется, я просто на той же волне была. И подумала ещё: «Ну всё, это теперь точно моя игра. В такой ситуации мне нет равных (смеётся)».

– Каково вновь стоять на приветствии под звуки российского гимна?

– Это очень приятно. Понятно, что в российском чемпионате мы тоже слушаем гимн перед каждой игрой, но на международном уровне это совсем другие эмоции. Даже сам вызов в сборную был для меня как ностальгия по тому времени, когда мы раньше ездили за границу и много играли на различных турнирах и в матчах. В нынешних реалиях услышать российский гимн в другой стране – это настолько приятно, что аж до мурашек по телу.

«Многие хотят сыграть с Россией»

– Как люди в Сербии воспринимали этот матч с Россией?

– Люди очень дружелюбные. Причём они болели как за Сербию, так и за нас. И в гостинице, и на улице все были доброжелательно к нам настроены и только хорошо отзывались о России. А сборные очень ждут, когда нашу команду допустят до официальных соревнований. Говорят, что играть с Россией очень интересно, очень высокая конкуренция. Сейчас, после смены поколений, у нас пришли молодые девчонки, очень перспективные и талантливые. Это показывают игры в клубах, за которые они выступают. Несмотря на такой долгий перерыв в международных матчах, они показали, что у них высокий уровень. Поэтому многие страны ждут, чтобы наконец-то сыграть с Россией. Хотелось бы, чтобы всё-таки спорт оставался вне политики и командные виды спорта уже допустили до международных соревнований.

– Как ты оценишь уровень соперника?

– За Сербию выступали не все основные игроки. Но всё равно даже без них было много чемпионок мира, с которыми очень интересно проверить свои силы, понять, на что мы способны. Сербский стиль нам знаком, потому что Зоран Терзич вернулся в свою сборную. Система игры у него почти такая же, как и в Казани, где он сейчас работает. Поэтому сюрпризов не было. Просто сами игроки, конечно, другие, и играют они немного быстрее, чем в России, потому что в Европе пропагандируется более быстрый волейбол.

– В этом году будет чемпионат мира. Как думаешь, у Сербии получится повторить свой успех 2018 и 2022 годов?

– Сербия известна тем, что Лигу наций проводит молодым составом и целенаправленно наигрывает команду в этих матчах. У них всегда идёт серьёзная подготовка. И даже с неосновным составом они ставят цель – победа в каждой игре. Так что к чемпионату мира Сербия будет отлично готова. У них высокая конкуренция за место в составе, так что, да, они считаются одними из лидеров и безусловно будут претендовать на победу в чемпионате мира. Но понятно, что и сильных соперников много. Например, итальянки – олимпийские чемпионки. Они тоже, конечно, хотят собрать все титулы.