Женская юниорская сборная России одержала победу в международном турнире

Женская юниорская сборная России приняла участие в международном товарищеском турнире в Минске, посвящённом 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участниками соревнований стали сборная России до 16 лет, сборные Беларуси до 16 и до 17 лет и сборная Азербайджана до 16 лет.

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В первом матче россиянки под руководством олимпийской чемпионки Светланы Сафроновой победили сверстниц из Беларуси со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:21, 25:15), а также провели дополнительный сет — 15:6 в пользу России.

Во втором матче наши юниорки стали лучше сборной белорусок до 17 лет. Матч завершился со счётом 3:0 (25:14, 25:15, 25:14), дополнительные сеты закончились со счётом 25:23, 13:15.

В заключительном матче россиянки одержали победу над сборной Азербайджана со счётом 3:0 (25:9, 25:11, 25:12).