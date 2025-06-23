Тер-Абрамян и Пименов покинут "Крылья Советов"

Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Руслан Пименов в июле покинут клуб.

Об этом Тер-Абрамян, который занимал эту должность с февраля, сообщил в своем Telegram-канале.

"В июле я покину пост генерального директора "Крыльев Советов", а Руслан Пименов - должность моего заместителя. Об этой новости я решил сказать сам и заранее, чтобы не было слухов и догадок, а главное, чтобы работа в клубе не останавливалась", - написал он.

Тер-Абрамян назвал и причину своего решения. По его словам, взгляды с руководством клуба разошлись.

Ранее этот специалист работал в хоккейных клубах "Спартак", "Авангард" и "Хумо", возглавлял департамент спонсорских проектов Континентальной хоккейной лиги. С 2023-го занимал пост коммерческого директора Футбольной национальной лиги.