Стало известно место проведения Суперкубка России по волейболу

Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) утвердил Санкт‑Петербург местом проведения матчей за Суперкубок России среди мужских команд, сообщается на сайте организации.

© Чемпионат.com

Суперкубок пройдёт в формате «Финала четырёх» без матча за третье место. Участие в турнире примут новосибирский «Локомотив», московское «Динамо», «Зенит‑Казань», и петербургский «Зенит».

Суперкубок России пройдёт в декабре, даты проведения станут известны позднее. Розыгрыш турнира будет посвящён памяти тренера Вячеслава Платонова.

Действующий победитель Суперкубка России — казанский «Зенит». В прошлогоднем финале команда из Татарстана обыграла московское «Динамо».