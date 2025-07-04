Российский ЖВК «Корабелка» вышел в финал международного турнира

Волейболистки петербургского клуба "Корабелка" вышли в финал международного турнира VTV Cup 2025. Соревнования проходят во Вьетнаме.

© ЖВК "Корабелка"

В полуфинале российские волейболистки со счетом 3-1 (25:16, 25:27, 25:17, 25:22) обыграли национальную команду Филиппин. В финале "Корабелка" сыграет с победителем встречи между сборными Тайваня и Вьетнама.

В сезоне-2024/25 "Корабелка" стала победителем Высшей лиги "А" - второго по силе дивизиона чемпионата России. В следующем сезоне петербургская команда дебютирует в Суперлиге.

Турнир во Вьетнаме проходит с 26 июня по 5 июля. Действующим победителем турнира является "Корабелка".