Волейбол является одним из главных и самых популярных видов спорта на планете, в том числе в России. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион, Герой труда Николай Карполь.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) анонсировала новую дату празднования Всемирного дня волейбола - 7 июля. В 2025 году праздник пройдет впервые.

"Волейбол - один из главных и самых популярных видов на планете, - сказал Карполь. - Безусловно, волейбол очень популярен и в России. В нашей стране сложены многолетние традиции. Отрадно, что я сам имею к этому непосредственное отношение, продолжаю находиться в деле. Сейчас в мире создана очень высокая конкуренция, многие страны научились волейболу. Убежден, что и дальше волейбол будет прогрессировать".

Считается, что волейбол был создан учителем физкультуры из города Холиок в США Уильямом Морганом, который в 1895 году придумал первые правила игры "минтонет". Эта игра стала прообразом волейбола.