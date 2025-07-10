Волейболист петербургского «Зенита» получил награду от Макрона

Волейболист сборной Франции и петербургского «Зенита» Женя Гребенников был награжден рыцарским орденом на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс‑служба «Зенита».

© ВК "Зенит"

На торжественную церемонию в Елисейском дворце были приглашены 12 игроков сборной Франции по волейболу, участвовавших на Олимпиаде‑2024 в Париже. Национальная сборная на домашних Играх выиграла золото, обыграв в финале команду Польши.

Женя Гребенников, Ясин Луати, Антуан Бризар, Кевин Тилли, Николя Ле Гофф, Жан Патри, Бенджамин Тоньютти, Бартелеми Чинениез стали офицерами Национального ордена Почетного легиона «За заслуги». В 2023 году спортсмены были награждены знаками рыцарей ордена Почетного легиона после победы в Олимпиаде‑2020 в Токио.

Эрвин Нгапет и Тео Фор награждены знаками рыцарей ордена Почетного легиона — высшего знака отличия, почета и официального признания особых заслуг.

Гребенников в составе сборной Франции выигрывал чемпионат Европы, Мировую лигу, Лигу наций, дважды становился олимпийским чемпионом (2020, 2024). 34‑летний волейболист — сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. В «Зените» он играет с 2021 года.