"Зенит" принял предложение "Аль-Иттихада" по Венделу, но он отказался уходить

Петербургский "Зенит" принял предложение "Аль-Иттихада" за Вендела более чем в €30 млн, но бразилец отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Вене Касагранде. Вендел объяснил это тем, что лучше остаться в России, чем играть в Саудовской Аравии. Футболист по-прежнему хочет вернуться в Бразилию. Наиболее заинтересованным клубом в покупке Вендела является бразильский "Палмейрас", но пока клуб не начал официальные переговоры. Вендел планировал перейти в бразильский "Ботафого", но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец "Ботафого" Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом. Руководство "Ботафого" заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес "Зенита", так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

© Алексей Филиппов/РИА Новости