Главная волейбольная битва лета. Кто выиграет мужскую Лигу наций?

Минимум у пяти команд реальные шансы победить!

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Сегодня, 30 июля, в китайском Нинбо стартует «Финал восьми» мужской Лиги наций. Предварительный этап порадовал нас сумасшедшей развязкой, теперь ждём подобного сюжета и от решающего раунда.

В «Финале восьми» сыграют семь сильнейших команд первого раунда и сборная Китая на правах хозяев турнира. Система классическая – игры на вылет. Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Бразилия (1) — Китай (8, хозяева);

Италия (2) — Куба (7);

Франция (3) — Словения (6);

Япония (4) — Польша (5).

Кто же победит? Очевидно, что есть пять команд, которые явно претендуют на титул, две тёмные лошадки и один аутсайдер.

Фавориты Лиги наций – 2025

Бразилия

Почему победит? Бернардо Резенде перед стартом турнира говорил, что команда не готова, просил строго не судить своих подопечных. А они выиграли предварительный этап! Первая, домашняя, неделя ушла на раскачку, но и она принесла три победы в четырёх матчах, а затем только победы! У команды зубодробительная пара диагональных – братья Дарлан, Алан, классный связующий Фернандо Крелинг, да ещё и Рикардо Лукарелли усилит линию доигровщиков. Ну и матч с Китаем в 1/4 финала — идеальный вкат в турнир.

Почему не победит? Есть ощущение, что с реально сложными испытаниями бразильцы ещё не сталкивались. Да, в Чикаго они обыграли Италию и Польшу, но эти команды были всё же не на пике своей формы. У конкурентов есть в чём прибавить. Есть ли этот запас у Бразилии? Да, Лукарелли на бумаге добавит в доигровке — самой слабой линии команды, однако, в какой он форме, пока непонятно.

Италия

Почему победит? Классный состав, который сыгрался и получил огромный опыт на международных турнирах вплоть до Олимпиады. Появилась конкуренция на позиции диагонального — здесь борьбу ведут Юри Романо и Камиль Рыхлицки. Предварительный этап итальянцы прошли уверенно, локальные неудачи были следствием экспериментов Фердинандо Де Джорджи.

Почему не победит? У Италии сложный старт – сборная Кубы. И бывает, что трудности повергают команду Де Джорджи в ступор, а сам наставник делает в такие моменты не самые понятные замены.

Франция

Почему победит? Олимпийские чемпионы не могут не относиться к числу фаворитов, даже с учётом не самого оптимального состава. С другой стороны, лидеры постепенно подводились к составу, у них нет накопленной усталости. Да и новички получили важнейший опыт.

Почему не победит? Не сыграют в «Финале восьми» Жан Патри и Эрвен Нгапет, а это серьёзные потери. Тео Фор остался без замены. В доигровке незыблемы позиции Тревора Клевено, а вот его напарники Ясин Луати и Тимоте Карле только начинают ощущать себя в роли основных игроков.

Япония

Почему победит? Скорость и защита – по-прежнему козырные карты этой команды. Нет в этом сезоне сборных Юдзи Нисиды, но пара доигровщиков Исикава – Такахаси может поставить в тупик любого соперника. Не будем забывать и то, что турнир пройдёт в Азии, это тоже в плюс.

Почему не победит? Эта сборная, безусловно, очень сильна, но к лучшим своим образцам прошлого сезона «самураи» пока не подошли. Сетка тоже зубодробительная – сначала Польша, а потом в случае успеха светит Бразилия.

Польша

Почему победит? У Николы Грбича по-прежнему богатый выбор из самых разных игроков, в который органично вписались новички сборной. Фактор Вильфредо Леона тоже не стоит сбрасывать со счетов, у доигровщика есть удивительное свойство выстреливать в тот момент, когда команде это особенно нужно.

Почему не победит? Потерь у поляков много. Нет основных связующих и многолетнего лидера в диагонали Бартоша Курека. Получил травму и выбыл надолго доигровщик Александр Сливка. Из основных центров только Якуб Кохановски. И это не прошло даром — на предварительном этапе на фоне других топов команда Николы Грбича выглядела средне. Два поражения на домашней неделе от Кубы и Болгарии — повод задуматься.

Тёмные лошадки плей-офф

Словения

Фабио Соли активно обновляет сборную. При этом практически все «старички» в распоряжении и готовы помогать. Опыт и задор — эта команда в хороший день может попортить крови многим. И всё же пока кажется, что словенцы в «Финале восьми» способны максимум на один подвиг. Не на три.

Куба

От этой команды можно ждать абсолютно всего. Обыграть фаворита? Легко. Проиграть аутсайдеру? Ещё легче. В плане атлетизма кубинцам нет равных, а доигровщик петербургского «Зенита» Марлон Янт стал лучшим бомбардиром предварительного этапа. Когда у них летит — остановить их крайне сложно. При этом совершенно нет защиты, множество ошибок на фоне риска и очень средние связующие.

Кто аутсайдер «Финала восьми»?

Китай

Конечно, если бы не хозяйская путёвка, никакого Китая в «Финале восьми» и близко не было бы. Предел мечтаний для этой сборной — сохранение места в Лиге наций. Три победы за предварительный этап. Да, был успех в матче с Кубой, но за это азиаты должны благодарить самих кубинцев. Каждый выигранный сет в финальном этапе станет для китайцев успехом. Хотя бывали в истории и случаи, когда Китай обыгрывал Бразилию 3:0. Однако это было на предварительном этапе. В финальной части у латиноамериканцев будет совсем другая мотивация.