Определились полуфинальные пары мужской Лиги наций по волейболу

Сегодня, 31 июля, завершились четвертьфинальные матчи мужской Лиги наций по волейболу. Стали известны все участники 1/2 финала соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами мужского розыгрыша. Матчи за выход в финал пройдут 2 августа.

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, 1/2 финала:

В полуфинале Лиги наций — 2025 сборная Польши встретится с командой Словении, которая неожиданно обыграла Францию. Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований во втором полуфинальном поединке.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.