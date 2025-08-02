Волейбольный клуб АСК переименован в «Горький»

Мужской волейбольный клуб АСК из Нижнего Новгорода переименован в «Горький». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Главным элементом логотипа стал летящий буревестник — птица, олицетворяющая свободу, силу духа и смелость в «Песне о буревестнике» Максима Горького. В то же время очертания птицы напоминают букву Г — первую в слове «Горький» — и фигуру волейболиста в подаче.

Основным цветом брендбука выбран насыщенно-красный, символизирующий страсть, динамику и силу соперничества. Второстепенные цвета – винно-красный, придающий эмоциональности и силы и прекрасно подходящий для создания акцентов, и светло-голубой, вызывающий ощущение лёгкости и пространства. Новое имя – новый стиль нашего клуба, выбранный именно тобой. Горько будет всем соперникам!» — говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне АСК занял 12-е место в чемпионате России.