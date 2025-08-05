Елена Гатина стала игроком «Заречья-Одинцово»

24-летняя доигровщица Елена Гатина вошла в состав женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово», где ассистентом главного тренера Константина Ушакова работает её отец Алексей Гатин.

В подмосковный клуб спортсменка перешла из «Динамо Анапа», за который выступала с 2022 года. В сезоне-2021/2022 Гатина играла во второй команде калининградского «Локомотива». Свою карьеру доигровщица начала в системе краснодарского «Динамо».

Напомним, Елена – старшая из сестёр Гатиных. 22-летняя Светлана Гатина в новом сезоне будет выступать за турецкий «Зерен Спор», а 20-летняя Екатерина Гатина продолжит карьеру в казанском «Динамо-Ак Барс». Все сёстры играют на позиции доигровщиц.