ВК «Белогорье» досрочно завершил сбор в Белгороде

Волейбольный клуб «Белогорье» сообщил о досрочном завершении тренировочного сбора в Белгороде в связи с оперативной обстановкой.

© ВК «Белогорье»

— В связи с оперативной обстановкой принято решение досрочно завершить тренировочный сбор в Белгороде. Подготовка к сезону‑25/26 продолжится в Туле. Все запланированные публичные мероприятия отменены. Следите за актуальной информацией и берегите себя, — говорится в заявлении пресс‑службы клуба.

«Белогорье» по итога прошлого сезона завоевало бронзу чемпионата России.