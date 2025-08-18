Мужская сборная России по волейболу проведет матчи с командой Белоруссии

Мужская сборная России под руководством Константина Брянского проведет два товарищеских матча с командой Белоруссии, сообщает пресс‑служба Всероссийской федерации футбола.

Матчи пройдут в подмосковном Одинцове 29 и 30 августа.

— Мы работали над проектом проведения большого товарищеского турнира в Новосибирске с приглашением нескольких команд, участвующих в чемпионате мира 2025 года. Выгода была для всех — Россия и Белоруссии получали бы солидную международную практику, остальные сборные — хорошие спарринги в преддверии главного старта сезона. Другие команды с энтузиазмом восприняли саму возможность обсуждения этой идеи.

Но, к сожалению, в дело вмешались не политические, а технические причины: с визами, с логистикой и перелетами. Нужно учитывать то, что у большинства федераций планирование всех мероприятий на летне‑осенний период велось задолго до начала сезона сборных, и не всегда возможно изменить эти планы. В итоге мы сыграем с нашими друзьями из Белоруссии два товарищеских матча в конце августа, — заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Состав сборной России

Связующие: Павел Панков («Динамо»), Роман Порошин («Белогорье»).

Диагональные: Илья Казаченков («Локомотив»), Максим Сапожков («Динамо»)

Доигровщики: Антон Семышев, Денис Богдан (оба — «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит‑Казань»), Павел Тетюхин («Белогорье»).

Центральные блокирующие: Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Ильяс Куркаев («Локомотив»).

Либеро: Илья Федоров («Зенит‑Казань»), Евгений Баранов («Динамо»).