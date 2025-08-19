Стал известен состав мужской сборной России по волейболу на матчи с Беларусью
Определился состав мужской сборной России по волейболу на августовские матчи с командой Беларуси, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Встречи состоятся 29 и 30 августа в Одинцове (Московская область). Перед товарищескими играми с Беларусью российская команда проведёт учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске с 20 по 27 августа.
Связующие: Павел Панков (Динамо), Роман Порошин (Белогорье).
Диагональные: Илья Казаченков (Локомотив), Максим Сапожков (Динамо).
Доигровщики: Антон Сёмышев (Динамо), Денис Богдан (Динамо), Дмитрий Волков (Зенит-Казань), Павел Тетюхин (Белогорье).
Блокирующие: Илья Власов (Динамо), Дмитрий Жук (Динамо), Георгий Заболотников (Белогорье), Ильяс Куркаев (Локомотив).
Либеро: Илья Фёдоров (Зенит-Казань), Евгений Баранов (Динамо).