Стал известен состав мужской сборной России по волейболу на матчи с Беларусью

Определился состав мужской сборной России по волейболу на августовские матчи с командой Беларуси, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Встречи состоятся 29 и 30 августа в Одинцове (Московская область). Перед товарищескими играми с Беларусью российская команда проведёт учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске с 20 по 27 августа.

Связующие: Павел Панков (Динамо), Роман Порошин (Белогорье).

Диагональные: Илья Казаченков (Локомотив), Максим Сапожков (Динамо).

Доигровщики: Антон Сёмышев (Динамо), Денис Богдан (Динамо), Дмитрий Волков (Зенит-Казань), Павел Тетюхин (Белогорье).

Блокирующие: Илья Власов (Динамо), Дмитрий Жук (Динамо), Георгий Заболотников (Белогорье), Ильяс Куркаев (Локомотив).

Либеро: Илья Фёдоров (Зенит-Казань), Евгений Баранов (Динамо).