В FIVB высказались о вьетнамских волейболистках, проваливших гендерный тест.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты сборной Вьетнама на чемпионате мира среди девушек до 21 года в Индонезии из-за того, что две спортсменки из команды были идентифицированы как мужчины.