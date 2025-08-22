Связующая сборной России Виктория Кобзарь рассказала, что на чемпионате мира по волейболу будет следить за Италией, Турцией, Германией и Сербией.

– Вика, ты наверняка будешь внимательно следить за предстоящим чемпионатом мира. Какие из команд можешь выделить?

– В первую очередь, конечно, Италию. Для меня они на 100% фавориты. Также буду следить за сборной Германии, потому что у меня там играет близкая подруга. За Турцией будет интересно понаблюдать, потому что они плохо выступили в Лиге наций, и все от них ждут чего-то большего. За Сербией буду следить, потому что там играет много знакомых, друзей. У них омолодился состав, поэтому будет интересно, как они себя покажут на турнире.

– Как думаешь, получится у Италии выиграть четвёртый турнир подряд?

– Лично я буду за них болеть. И, надеюсь, что у них получится. Потому что у них есть дисциплина, хорошая подготовка, хороший подбор игроков, они большие трудяги. Поэтому, я думаю, что у них должно всё получиться, — сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.