Женская сборная Японии по волейболу обыграла Украину на ЧМ-2025

Женская сборная Японии обыграла Украину в матче группы Н чемпионата мира 2025 года, проходящего в Таиланде. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11) в пользу японских волейболисток.

© volleyballworld.com

Сборная Японии одержала вторую победу в рамках группового этапа чемпионата мира – 2025. В матче первого раунда японские волейболистки были сильнее сборной Камеруна со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19). Украина потерпела второе поражение в рамках группового этапа.

Игровой день в группе Н продолжится матчем между сборными Сербии и Камеруна. Их игра запланирована на 16:30 по московскому времени

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.