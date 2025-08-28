Чемпионки мира — на грани вылета? Расклады на первый раунд плей-офф ЧМ по волейболу

Сборная Сербии сыграет с Нидерландами, и уверенности в том, что она пройдёт дальше, пока нет. А что в других парах 1/8 финала?

Групповой этап на чемпионате мира завершён, а это значит, что число претендентов на трофей сократилось в два раза. И теперь оставшиеся 16 сборных съедутся в Бангкок, где им предстоят матчи на вылет.

Права на ошибку больше нет. Проиграл – поехал домой.

Встречи 1/8 финала будут проходит на протяжении четырёх дней, с 29 августа по 1 сентября, по два матча каждый день. Давайте вспомним, какие пары сформировались по итогам группового этапа, и оценим шансы в них.

Нидерланды — Сербия (45%-55%)

Открывать парад матчей 1/8 финала будут действующие чемпионки мира из Сербии и их соперницы из Нидерландов. По словам Зорана Терзича, его команда постарается пройти этот этап без получившей травму Тияны Бошкович. Наставник верит в своих подопечных, но, например, во встрече с Японией эта вера результатом не подтвердилась.

Основную нагрузку в нападении в сербской команде вполне может нести Александра Узелац. Также в отсутствие Бошкович связующая стала больше доверять первому темпу, и Мая Алексич в целом справилась с возложенной на неё ответственностью, став второй в команде по набору очков после доигровщицы. Главное – минимизировать количество собственного брака, который и стал ключевым фактором в проигранной встрече с японками.

Нидерланды, хоть и закончили групповой этап на первом месте, без проблем не обошлись и сыграли два пятисетовика в трёх матчах. Нидерландки сами усложняют себе жизнь и загоняют себя в угол, после чего героически преодолевают трудности, как это было во встрече с Таиландом. Но если проведут матч с максимальной концентрацией, то у них будет хороший шанс.

Япония — Таиланд (65%-35%)

Азиатское дерби будет завершать программу первого дня плей-офф. Таиланд на удивление легко прошёл группу, сыграв два матча «на ноль». Домашняя площадка и болельщики точно стали одним из факторов такой уверенной игры. В Бангкоке, вероятно, поддержка публики будет ещё ярче.

У Японии группа оказалась посложнее, но волейболистки ожидаемо проявили стойкость характера и справились со всеми своими конкурентами.

Нас ожидает встреча с вязкой игрой на задней линии. И выиграет та команда, которая сумеет поднятые мячи подкрепить результативной атакой. За Таиланд может сыграть фактор своей площадки. Однако Япония обладает хорошей нацеленной подачей, которая летит в самый нужный момент. Да и класс игроков у сборной из мирового топ-4 всё-таки заметно повыше.

Италия — Германия (80%-20%)

Сборная Германии бросит вызов команде номер один в мире, действующим чемпионкам Олимпиады и Лиги наций – сборной Италии. «Скуадра адзурра» ожидаемо не знает поражений на ЧМ-2025, и другие команды прилагают все усилия, чтобы оттянуть с встречу с ней. Это пытались сделать и немецкие волейболистки в матче с Польшей. Но у них не получилось.

У итальянок хороший сбалансированный состав с сильной скамейкой запасных. Так что в обойме Хулио Веласко две равноценные шестёрки. Это может быть одним из главных преимуществ итальянской сборной не только во встрече 1/8 финала, но и вообще на турнире. В нападении выделяется диагональная Паола Эгону, также хороши Данези и Фар, которые, помимо отличного нападения, здорово блокируют. Так что на сетке угроза от Италии может исходить из всех зон. Что может противопоставить Германия? Скорость! У немок есть качественная доводка, которая облегчает жизнь связующему игроку, что приводит к скоростным передачам на край. И они уж точно пригодится против хорошо организованного блока соперника.

Польша — Бельгия (51%-49%)

Польша избежала встречи с Италией, но игру с Бельгией в 1/8 финала лёгкой прогулкой точно не назовёшь. Пока команду Стефано Лаварини немного лихорадит. «Бяло-червоные» могут как отдать партию аутсайдеру, так и героически вытянуть, казалось бы, проигранный матч. У Польши хорошие темпы, выделяется MVP Лиги наций Агнешка Корнелюк. Есть и мощные крайние игроки. Осталось, чтобы весь этот оркестр сыграл в унисон.

Однако и у сборной Бельгии хорошие шансы пройти дальше, особенно после того, как они себя показали во встрече с Италией. В этой игре было видно, что бельгийки намерены задержаться на ЧМ. Волейболистки своей острой подачей могут расшатать польский приём и отвести нападение от сетки, а это значит, исключить из атаки центр и уже организовать свой плотный блок на краях. В любом случае это должен быть равный и напряжённый матч.

Китай — Франция (80%-20%)

Китайская сборная уверенно прошла групповой этап. А в матче с Доминиканской Республикой показала отличную комбинационную игру. Команда играет очень слаженно, допуская минимальное количество брака. Блокирующие хорошо читают игру соперника и способны остановить даже мощных нападающих. Что вполне может сработать и против Франции.

Франция – это, пожалуй, одно из главных открытий турнира. Команда стабильно доставляет неудобства более сильным соперникам. Очень умело навязывают свой высокий темп игры, с которым уже второй турнир с трудом справляются бразильянки. В 1/8 финала француженкам точно будет непросто, но если они заберут контроль со старта, то может быть и сенсация.

Бразилия — Доминиканская Республика (80%-20%)

Скорость против силы – именно таким мы увидим матч между сборными Бразилии и Доминиканской Республики. И южноамериканки в первую очередь станут зависеть от качества своей доводки. Будет важно, сколько рук перед собой будут встречать крайние нападающие – Гимараес и Бергман, которые привыкли атаковать на скоростных мячах, опережая блок. Для доминиканок важна активность «углов», потому что одной Брайелин Мартинес не хватает для победы. Это показала встреча с китайской сборной в группе.

США — Канада (85%-15%)

Четвёртый день первого раунда плей-офф начнётся североамериканским дерби. Серебряные олимпийские призёры из США сыграют с Канадой. Американки пока стабильно выступают в турнире. В нападении всю нагрузку несут сёстры Скиннер. Выделяется и высокорослая линия центров: Реттке и Огбогу доставляют соперницам немало проблем как на блоке, так и в нападении. Поэтому канадским волейболисткам нужно показать свой лучший волейбол, чтобы навязать борьбу более мощному сопернику.

Турция — Словения (60%-40%)

Завершать серию встреч 1/8 финала будет битва действующих чемпионок Европы из Турции и новичков из Словении, сенсационно пробившихся в плей-офф. И, как знать, может, словенские волейболистки снова преподнесут сюрприз. Тем более что играть команды будут после четырёх выходных.

У Турции очень мощные крайние нападающие – Мелисса Варгас и Эбрар Каракурт. И пока основная диагональная держит свою игру, становясь в каждом матче самой результативной. Плюс у команды опытные центральные блокирующие во главе с вернувшейся в строй Эдой Эрдем. У Словении основной атакующей мощью является доигровщица – Фатуматта Силла. Но главное – дирижёр – Ева Павлович Мори, которая разнообразно ведёт игру и не боится рисковать, плюс сама ещё активно действует на сетке. Поэтому сборной Турции точно придётся потрудиться, чтобы пройти дерзкого новичка.