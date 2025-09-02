Все расклады на четвертьфиналы женского ЧМ-2025 по волейболу

Шансы, прогнозы, фавориты и аутсайдеры.

© Чемпионат.com

На женском чемпионате мира по волейболу – 2025 в Таиланде осталось всего восемь команд, среди которых первая шестёрка мирового рейтинга плюс сенсационные сборные Франции и Нидерландов. Четвертьфиналы пройдут в Бангкоке 3 и 4 сентября. «Чемпионат» представляет соперников и оценивает шансы команд.

Нидерланды — Япония (45% — 55%)

Япония — единственная команда, которая теперь представляет Азию на турнире. В четвертьфинале японки сыграют с командой Нидерландов, которая сенсационно выбила сборную Сербии – победителя двух предыдущих чемпионатов мира.

Если на стадии 1/8 финала японские спортсменки встречались с Таиландом, похожей на себя по стилю командой, где игра строится от защиты, то Нидерланды делают ставку на атаку. Такая игра требует от подопечных Феликса Кословски много сил. А они нидерландкам будут очень нужны, чтобы преодолеть вязкую и цепкую защиту японок. Азиатским волейболисткам для успеха необходимо конвертировать свою отличную игру на задней линии в результативное нападение. Плюс у японок классно летит нацеленная подача, они с лёгкостью могут выбить нужного им игрока. Главное — этим воспользоваться.

Италия — Польша (90% — 10%)

У команды Стефано Лаварини всего на один матч получилось отсрочить встречу с итальянками. «Скуадра адзурра» пока не видит преград на своём пути к очередному титулу. В команде Хулио Веласко всё работает как один отлаженный механизм. У связующей Алессии Орро отличное взаимодействие со всеми нападающими, а главный бомбардир Паола Эгону на протяжении всех встреч держит высокую планку результативности. Даже если итальянки могут немного отпустить на старте, то концовку отрабатывают на 100%. Поэтому сопернику нужно держать концентрацию и высокий уровень игры от начала и до конца, чтобы был шанс на успех.

Польша пока не может этим похвастаться. Сборной никак не удаётся показать свой максимум, и кто-то из игроков постоянно выпадает из обоймы. Польские волейболистки создают себе трудности, которые приходится героически преодолевать. В последних двух матчах «бяло-червоные» и вовсе были в шаге от провала, однако каким-то чудом его избежали. Итальянки явно не дадут соперницам времени на раскачку.

Бразилия — Франция (55% — 45%)

Это будет вторая встреча соперников на турнире. На групповом этапе Франция шокировала всех, выиграв два первых сета, но Бразилия смогла вовремя вернуться в игру и изменить ход матча.

Француженки не только на чемпионате мира являются неудобным соперником для южноамериканок. В прошедшей Лиге наций «трёхцветные» также вынудили бразильянок сыграть максимальное количество партий и уйти на тай-брейк. Да, пока счёт 2:0 в пользу команды Зе Роберту. Но Франция после сенсационной победы над Китаем сейчас на подъёме. Все крайние нападающие показывают достаточно уверенную игру, чего нельзя сказать о Бразилии. Пока главный тренер никак не может найти оптимальное сочетание связующий – диагональный. В первой встрече только с третьей попытки и с выходом Розамарии Монтибеллер на площадку Бразилия показала нужный результат. На кого сейчас сделает ставку наставник южноамериканок?

США — Турция (45% — 55%)

Завершать четвертьфинальный этап будут команды США и Турции, соседи в мировом рейтинге: турецкие волейболистки занимают пятое место, американки расположились строчкой ниже. Команда Даниэле Сантарелии – пока единственная сборная на чемпионате мира, которая не отдала соперницам ни сета. Стабильный уровень игры показывает главная забойщица команды – Мелисса Варгас. Вовремя подключилась опытная центральная Эда Эрдем Дюндар. Именно капитан хорошо помогает своим крайним игрокам, когда идёт пробуксовка в расстановках. Её забегания за голову всегда эффективны и каждый раз выручают команду. Видно, что турецкие волейболистки хотят отыграться за провальное выступление в Лиге наций и к своему европейскому титулу прибавить ещё и мировой. Но для этого для начала пройти «звёздно-полосатых».

В обойме Эрика Салливана отличные высокорослые центры, которые хороши не только на блоке, но постоянно и активно подключаются в атаке. Также отлично работают сёстры Скиннер. И всем этим прекрасно дирижирует серебряный призёр Олимпийских игр – связующая Джордин Поултер. В этом матче точно будет битва характеров.