Волейболистки сборной Бразилии разгромили команду Франции на ЧМ

Женская сборная Бразилии одержала победу над командой Франции в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу. Встреча на «Хуамарк Индор Стэдиум» в Бангкоке завершилась в трёх партиях со счётом 27:25, 33:31, 25:19.

© volleyballworld.com

В полуфинале бразильянки сыграют со сборной Италии. Матч состоится 6 сентября.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете). Национальная команда России не участвует в международных соревнованиях из-за международного бана.

Действующие чемпионки мира — сборная Сербии, которая на нынешнем турнире вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв в пяти партиях Нидерландам.