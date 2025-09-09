Волейболистка Гончарова продлила контракт с "Динамо"

Российская волейболистка Наталия Гончарова продлила контракт с московским "Динамо" на сезон-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Для Гончаровой грядущий сезон станет 20-м в системе московского клуба (два сезона волейболистка провела в фарм-клубе).

Гончаровой 36 лет, с "Динамо" она шесть раз выигрывала чемпионат России, шесть раз становилась обладательницей Кубка России и трижды - суперкубка страны. В составе национальной команды спортсменка завоевала золото чемпионата мира 2010 года, дважды побеждала на чемпионатах Европы (2013, 2015). Также на счету Гончаровой бронза Кубка мира 2019 года.