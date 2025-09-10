Все о мужском ЧМ-2025 по волейболу

«Чемпионат» тоже будет показывать матчи. Такое мы смотрим!

Женский чемпионат мира по волейболу уже стал историей, а вот мужчины пока только на низком старте. Уже в пятницу, 12 сентября, начнётся борьба! Как и у женщин, здесь впервые сыграют 32 сборные, а сам чемпионат мира теперь будет проходить раз в два года. Рассказываем самое главное о предстоящих соревнованиях.

Где пройдёт ЧМ-2025

Впервые чемпионат мира среди мужчин проведут в Юго-Восточной Азии, а точнее, на Филиппинах. Среди претендентов была такая же экзотическая для мирового волейбола Индонезия, а также Япония, где волейбол — один из культовых видов спорта, но в международной федерации решили провести турнир на Филиппинах. Матчи примут два города — Кесон-Сити и Пасай.

Даты проведения ЧМ-2025

Чемпионат пройдёт с 12 по 28 сентября. В первый день состоится только матч открытия с уникальной вывеской — встретятся Филиппины и Тунис.

Расписание чемпионата мира по волейболу — 2025

12-18 сентября – групповой этап;

20-23 сентября – 1/8 финала;

24-25 сентября – 1/4 финала;

27 сентября – 1/2 финала;

28 сентября – матч за третье место, финал.

Формат и участники ЧМ-2025

Как мы уже сказали, впервые на чемпионате мира сыграют 32 сборные. Система розыгрыша будет такой же, как и в женском турнире. Команды разбили на восемь групп по четыре сборные в каждой. Они сыграют в один круг, по две лучшие выйдут в плей-офф. Дальше классические матчи на выбывание.

Состав групп ЧМ-2025

Группа А: Филиппины, Иран, Египет, Тунис.

Филиппины, Иран, Египет, Тунис. Группа B: Польша, Нидерланды, Катар, Румыния.

Польша, Нидерланды, Катар, Румыния. Группа С: Франция, Аргентина, Финляндия, Южная Корея.

Франция, Аргентина, Финляндия, Южная Корея. Группа D: США, Куба, Португалия, Колумбия.

США, Куба, Португалия, Колумбия. Группа E: Словения, Германия, Болгария, Чили.

Словения, Германия, Болгария, Чили. Группа F: Италия, Украина, Бельгия, Алжир.

Италия, Украина, Бельгия, Алжир. Группа G: Япония, Канада, Турция, Ливия.

Япония, Канада, Турция, Ливия. Группа H: Бразилия, Сербия, Чехия, Китай.

Кто выиграет ЧМ-2025?

Из-за расширенного состава участников есть большие опасения, что многие матчи будут проходными. Фавориты — те же самые, что и всегда. К главным претендентам на победу относят победителей Лиги наций сборную Польши, действующих чемпионов мира сборную Италии, триумфаторов Олимпиады-2024 сборную Франции. Также в числе претендентов Бразилия и Япония.

Чуть ниже эксперты оценивают шансы сборной США, которая выступит без ряда основных игроков, а также Словении, Аргентины и Германии.

За что бы боролась сборная России на ЧМ-2025?

Сборная России по-прежнему отстранена. Этим летом команде Константина Брянского удалось сыграть с Сербией и Беларусью. Были надежды на международный турнир с участием Кубы, Египта и Ирана, но организовать соревнования не получилось.

Очевидно, если бы россияне участвовали в ЧМ-2025, они претендовали бы как минимум на медали.

Где смотреть трансляции мужского ЧМ-2025?

Чемпионат мира можно смотреть на платной платформе Volleyball World, а в России все матчи в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Некоторые встречи чемпионата мира можно будет посмотреть без подписки прямо на сайте «Чемпионата». Например, уже 13 сентября всем желающим будет доступна трансляция матча Германия — Болгария. Следите за анонсами!