Сенсация на волейбольном ЧМ-2025. Япония не смогла выйти даже из группы

Команда Лорана Тийи отдала оба матча всухую.

© Чемпионат.com

На ЧМ-2025 групповой этап не дошёл ещё и до экватора, а уже стали известны первые неудачники. И среди них совершенно неожиданно для экспертов оказалась сборная Японии! «Самураев» если и не считали претендентами на победу, то в борьбе за медали их видели точно. Но на деле 0:6 в двух матчах и, по сути, товарищеский матч в 3-м туре.

Что случилось с командой, которой все восхищались ещё год назад? Сменился тренер — на место Филиппа Блена пришёл другой француз, Лоран Тийи, который стал олимпийским чемпионом со сборной Франции в Токио.

Этот сезон Япония проводит без основного связующего и диагонального. Масахиро Секита травмирован, а Юдзи Нисида заявил, что хочет отдохнуть. Правда, лидер атак японцев последних лет отмечал, что, если его услуги тренеру понадобятся, он готов помочь команде. Однако Тийи не стал обращаться к Нисиде. Значит, был уверен в Кэнто Мияуре — достаточно неплохом леворуком диагональном.

И ведь в Лиге наций японцы выглядели очень неплохо. Да, наверное, без излишнего блеска, но они проигрывали фаворитам, а тех, кто ниже рангом, спокойно побеждали. На ЧМ-2025 же последовали два совершенно безвольных поражения в матчах с Турцией и Канадой — командами, которые уж точно по зубам нынешней сборной Японии.

Бросалась в глаза неуверенность и нервозность японских игроков. Периодически «самураи» включали свою фирменную защиту, получали доигровки, однако связующие Мотоки Эйро и Масаки Ойя никак не могли попасть в темп своим нападающим. Лоран Тийи после второго сета матча с Канадой говорил прямо — нам нужна более уверенная и качественная передача. Но слова остались словами.

Кроме того, провалились те, кто должен был повести команду за собой. В первой встрече с Турцией Юки Исикава поплыл на приёме, а Ран Такахаси очень много проиграл в атаке. В матче с Канадой Исикаву и вовсе пришлось менять — один забитый мяч из 12. Мияура на их фоне выглядел более-менее нормально, однако и его цифры были далеки от хотя бы приемлемых.

Возможно, всё дело в промахе с пиком формы. Японцы выглядели тяжёлыми, включались только эпизодами. Их фирменная защита раз за разом давала сбои, они постоянно опаздывали. В это сложно поверить, но сборная Канады — команда, которая ориентирована больше на силовой волейбол, выглядела в обороне уж точно не хуже, а то и лучше, выиграв практически все длинные розыгрыши. Про преимущество «кленовых» на подаче и блоке можно не говорить — оно было более чем заметным.

Катар, Румыния, Колумбия, Ливия, Чили — вот в такой грустной компании оказалась сборная Японии после всего двух дней турнира. Это перечень сборных, потерявших все шансы на продолжение борьбы.

Но если для всех остальных команд потолком был просто выход из группы, то команда Лорана Тийи собиралась бороться за медали. А теперь ей остаётся не ударить в грязь лицом в матче с Ливией. Кстати, эта сборная взяла по сету как у канадцев, так и у турок. Видимо, и в третьей игре у «самураев» возникнут проблемы. Что-то надо менять. У Тийи контракт до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Время подумать и исправить ошибки есть. Однако его не так много, как кажется.