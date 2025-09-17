Сборная Польши обыграла Нидерланды в матче 3-го тура чемпионата мира — 2025

Мужская сборная Польши по волейболу обыграла сборную Нидерландов в матче 3-го тура группы B на чемпионате мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:1.

По завершении группового этапа польская сборная имеет в активе девять очков, это обеспечивает ей первое место в турнирной таблице и выход в стадию плей-офф. Нидерландская сборная заняла в таблице вторую строчку с шестью очками, она также выходит в плей-офф.

Соперником Польши в 1/8 финала станет Канада. Нидерланды сыграют с Турцией.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Матчи стадии плей-офф начнутся 20 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.