Действующие олимпийские чемпионы по волейболу не вышли в плей‑офф ЧМ

Действующие олимпийские чемпионы волейболисты сборной Франции не смогли выйти в плей‑офф чемпионата мира 2025 года.

В решающем матче группового этапа французы уступили команде Аргентины в пяти сетах — 26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15.

Сборная Франции с 5 очками заняла третье место в группе С, тогда как право участвовать в плей‑офф получили две лучшие команды квартета — Аргентина (7) и Финляндия (6).

В 2024 году французы на домашних Играх в Париже завоевали олимпийское золото, выиграв Игры во второй раз подряд.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин проходит с 12 по 28 сентября в двух городах Филиппин (Кесон‑Сити и Пасае).