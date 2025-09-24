«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала откровенное фото

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Спортсменка показала фигуру в откровенном леопардовом купальнике. Известно, что на нее подписаны более 998 тысяч подписчиков.

© Соцсети

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира опубликовала новую фотографию с отдыха. На снимках спортсменка в откровенном разноцветном купальнике стоит спиной на фоне моря.