Сборная Италии всухую обыграла сборную Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2025

Мужская сборная Италии по волейболу одержала сухую победу над сборной Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира — 2025 и отобралась в полуфинал. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:13, 25:18, 25:18).

В полуфинале чемпионата мира итальянская сборная сыграет с победителем матча между Польшей и Турцией.

Ранее в 1/4 турнира отобрались сборные США, Болгарии, Турции, Польши, Чехии и Ирана.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.