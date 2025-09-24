Петербургский ВК «Зенит» обыграл «Динамо‑Урал» в матче Кубка Победы

Волейболисты петербургского «Зенита» победили «Динамо‑Урал» из Уфы в матче второго круга группового этапа Кубка Победы.

© ВК «Зенит»

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3–1 (26:28, 25:16, 25:18, 25:20) в пользу «Зенита».

После четырех игр «Зенит» с девятью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы группы Б, «Динамо‑Урал» (1 очко) идет четвертым.

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Динамо‑Урал» встретится с новосибирским «Локомотивом». Оба матча состоятся в четверг.

Турнир посвящён 80‑летию победы в Великой Отечественной войне и памяти советского волейболиста, тренера и функционера Владимира Саввина. Второй круг группового этапа проходит в Новосибирске и Казани. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырех», место проведения которого станет известно позже.

Прямые трансляции матчей Кубка Победы смотрите на телеканалах семейства «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.