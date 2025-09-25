Сербский футболист "Зенита" Эракович признался в любви к Петербургу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сербского футболиста "Зенита" Страхиню Эраковича все устраивает в Санкт-Петербурге, в городе комфортно ему и его семье. Об этом Эракович рассказал ТАСС.

Эракович выступает за "Зенит" с июля 2023 года.

"Для меня и моей семьи все супер, очень нравится быть в России, в российском футболе, в Петербурге. Я очень люблю город Петербург, - сказал Эракович. - Что касается русского языка, я учил его еще в школе, там, правда, не очень получилось. В "Зените" слышал каждый день, на сегодняшний день могу давать интервью на русском языке".