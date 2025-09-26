Волейболисты «Локомотива» обыграли «Зенит» в матче Кубка Победы

Новосибирский «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче второго круга группового этапа Кубка Победы по волейболу среди мужских команд.

© ВК «Локомотив»

Встреча группы Б прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3–1 (25:20, 21:25, 25:22, 25:23).

В другом матче квартета уфимское «Динамо‑Урал» обыграло белгородское «Белогорье» со счетом 3–2 (19:25, 25:17, 25:19, 21:25, 15:11).

По итогам группового этапа «Белогорье» (16 очков) и «Зенит» (9) вышли в «Финал четырех» Кубка Победы.

Турнир посвящен 80‑летию победы в Великой Отечественной войне и памяти советского волейболиста, тренера и функционера Владимира Саввина.

Прямые трансляции матчей Кубка Победы смотрите на телеканалах семейства «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.