Волейболисты сборной Болгарии вышли в финал ЧМ впервые с 1970 года

Мужская сборная Болгарии по волейболу вышла в финал чемпионата мира впервые с 1970 года. Ранее болгарские волейболисты обыграли сборную Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах, матч закончился со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

В последний раз сборная Болгарии принимала участие в решающем матче чемпионата мира в 1970 году, где сразилась с командой ГДР. Золотые медали в том матче завоевали волейболисты ГДР, одержав победу со счётом 3:2.

В финале чемпионата мира – 2025 сборная Болгарии сыграет с победителем встречи между сборными Италии и Польши.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.