Главные итоги волейбольного ЧМ в цифрах: уникальные серии, титулы и призовые

Де Джорджи завоевал пятый титул, Вильфредо Леон повторил удивительное достижение Леала. А что ещё было интересного?

© Чемпионат.com

Мужской чемпионат мира по волейболу-2025 уже стал историей. Италия – чемпион, в призах Болгария и Польша. Это главный и официальный итог. Но по завершении турнира можно отметить ещё множество ярких моментов, которые выражены в цифрах или даже рекордах. Взглянем на главные из них.

Два титула подряд. Сборная Италии выиграла турнир во второй раз подряд. Вообще, если посмотреть на победителей последних лет, то прослеживается чёткий тренд на команды-династии. В конце XX века итальянцы выиграли три чемпионата мира подряд (1990, 1994, 1998), затем пришло время Бразилии (2002, 2006, 2010), потом дважды победила Польша (2014, 2018), и вот теперь – снова Италия. И третий титул для этого поколения итальянской команды вполне реален, ведь теперь чемпионаты мира будут проводиться раз в два года.

Пять трофеев. Тренер итальянцев Фердинандо Де Джорджи стал уже пятикратным чемпионом мира! В 1990-е он был связующим команды на трёх турнирах подряд, теперь дважды подряд победил как тренер. После проигранного финала Лиги наций и ошибок тренерского штаба с расстановкой в нём в Италии появлялись слухи об отставке тренера, но сейчас он их как минимум приглушил на год-другой. А вообще, можно замахнуться и на шестой титул!

65 лет. А вот это достижение уникальное и показывает, насколько доминирует сейчас итальянский волейбол на мировой арене. Впервые с 1960 года и мужской, и женский ЧМ выиграла сборная одной страна. 65 лет назад такое удалось СССР, теперь пришло время итальянцев.

$ 1 млн. Именно такую сумму получили чемпионы мира. На всех, конечно. Серебряные призёры из Болгарии довольствовались чеком на $ 500 тыс.

55 лет. Для болгар финал тоже стал историческим, ведь в последний раз их сборная была в медалях в 1970 году – прошло более полувека! Тогда тоже было серебро. Но сейчас у команды Джанлоренцо Бленджини есть отличные перспективы, ведь у него в составе было 10 дебютантов ЧМ. А братья Николовы могут сыграть ещё как минимум на трёх-четырёх таких турнирах.

Восемь наград подряд. Сборная Польши на этот раз не добралась до решающего матча. Без Бартоша Курека и с игравшим на уколах Томашем Форналем побороться с Италией не вышло. Но в матче за бронзу поляки победили чехов и продолжили уникальную серию Николы Грбича. Сербский специалист возглавил «бяло-червоных» в 2022 году. С тех пор команда под его руководством провела восемь официальных турниров. И на всех поляки оказались в призах! Первые места на Евро-2023 и в Лиге наций в 2023 и 2025 годах, серебряные медали на ЧМ-2022 и ОИ-2024, бронза Лиги наций в 2022-м и 2024-м, а теперь и на ЧМ-2025. Идут кучно и сбавлять темп не намерены!

Две медали. Натурализованный доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон мог установить уникальное достижение, сыграв в финалах двух чемпионатов мира за две разные сборные. На ЧМ-2010 он выступал за Кубу и уступил там сборной Бразилии. Сейчас на пути Леона встала Италия. Поэтому столь мощного рекорда не получилось. Но бронзовые медали позволили Леону повторить достижение коллеги по сборной Кубы Йоанди Леала, у которого также в коллекции медали с двух чемпионатов мира в составе двух разных сборных: после серебра ЧМ-2010 была бронза ЧМ-2022 с Бразилией.

15 лет. Сборная Чехии, которая заняла на ЧМ-2025 четвёртое место, 15 лет вообще не могла квалифицироваться на турнир! В 2010 году чехи стали 10-ми, а затем угодили в сложную смену поколений. Теперь она завершилась, и вот результат! Не без везения, но в шаге от медалей! А в призах в последний раз была ещё сборная Чехословакии – в 1966 году.

59 лет. Ещё одна громкая цифра. Впервые за 59 лет в топ-4 ЧМ оказались только европейцы. В последний раз такое было в 1966 году. После этого до полуфинала неизменно добирались представители других континентов — Бразилия, Куба, Аргентина, Япония, США и Южная Корея.

Одно касание сетки. Ну и в завершение нельзя не сказать о хозяевах турнира — сборной Филиппин. Никто не ждал от них такого выступления. Особенно после того, как матч открытия с Тунисом они начали со счёта 1:12. Команда из девятого десятка мирового рейтинга (даже после ЧМ-2025 она на 80-м месте, а в соседях такие волейбольные «державы», как Иордания, Новая Зеландия и Сальвадор) была в одном касании сетки от выхода в плей-офф. К сожалению, это самое касание случилось. Но свои даже не минуты, а три матча славы филиппинцы всё-таки получили!