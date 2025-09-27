Бразильская волейболистка раскрыла причину переезда в Россию

Бразильская волейболистка Киси Насименто назвала причину, по которой решила перейти в калининградский «Локомотив» и переехать в Россию. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что ей понравилась перспектива играть за российскую команду.

«Я выбрала этот клуб, потому что посмотрела несколько матчей и мне понравилась энергетика и то, насколько сильна любовь команды к волейболу», — отметила она.

Насименто выразила надежду, что переезд в Россию станет для нее полезным опытом. «Я верю, что смогу многому здесь научиться, это несколько другой тип волейбола», — подчеркнула она.

25-летняя Насименто станет диагональной в «Локомотиве». В Бразилии ее неоднократно вызывали в национальную сборную по волейболу, в составе которой она стала бронзовым призером чемпионата мира среди женщин 2025 года.