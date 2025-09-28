Впервые за 65 лет сборные одной и той же страны выиграли мужской и женский ЧМ по волейболу

Впервые с 1960 года мужская и женская сборные из одной и той же страны одновременно одержали победу на чемпионатах мира по волейболу. В этом году подобное удалось Италии, чьи спортсмены выиграли турниры на Филиппинах и в Таиланде.

Итальянские волейболистки ранее со счётом 3:2 обыграли Турцию, а представители мужской сборной оказались сильнее Болгарии со счётом 3:1.

Ранее подобное удавалось только сборным СССР в 1952 и 1960 годах.

Отметим, что мужская сборная Италии завоевала золото чемпионата мира второй раз подряд. В финале 2022 года итальянская сборная одолела национальную команду Польши в четырёх сетах.