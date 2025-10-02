Что нужно знать о женской волейбольной Суперлиге?

Сможет ли «Локомотив» защитить титул или золотые медали в этот раз заберёт другая команда?

До старта российской волейбольной Суперлиги остаются считаные дни. Уже в субботу, 4 октября, возьмёт старт гонка длиною в шесть месяцев, по итогам которой мы узнаем имя очередного чемпиона страны среди женских команд. Сменится ли обладатель титула или калининградскому «Локомотиву» удастся повторить успех? Ответ на этот вопрос мы отложим до следующей весны.

А пока излагаем непреложные факты и вспоминаем ключевые даты.

Кто сыграет в женской Суперлиге-2025/2026?

В чемпионате России – 2025/2026 примут участие 14 команд. Место нижегородской «Спарты» в Суперлиге заняла «Корабелка» из Санкт-Петербурга. Остальные 13 участников сохранили свои места.

Полный состав участников выглядит следующим образом:

Формат и расписание женской Суперлиги-2025/2026

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф.

В регулярном сезоне команды сыграют в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартует 4 октября, а завершится 5 марта. Большинство туров будет сыграно за два или три игровых дня. Последний матч Суперлиги в 2025 году запланирован на 27 декабря, а первые встречи после новогодних каникул состоятся 6 января.

Самые длительные паузы появятся во второй половине декабря между 14-м, 15-м и 16-м турами. И в одну из этих пауз состоится Суперкубок России. В этом году Всероссийская федерация волейбола изменила формат розыгрыша – теперь обладатель трофея определится в «Финале четырёх». Полный состав участников турнира пока неизвестен, но два места в нём уже гарантировали себе два лучших клуба прошедшего сезона: «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» на правах действующего чемпиона страны и обладателя Кубка России соответственно.

По итогам 26 туров регулярного чемпионата восемь лучших команд выйдут в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут в формате до двух побед (10, 13 марта и, если понадобится, 16 марта). Полуфиналы (20 марта – 1 апреля) и финалы (5-18 апреля) – до трёх побед. Команда, занявшая после предварительного этапа 14-е место, покинет Суперлигу. А команда, занявшая 13-е место, сыграет переходные матчи с серебряным призёром Высшей лиги А.

Кто фаворит женской Суперлиги-2025/2026?

Фавориты всё те же, что были и в прошлом году: «Динамо-Ак Барс», «Локомотив», «Заречье-Одинцово» и «Ленинградка». Казанские и петербуржские волейболистки уже зажгли в финале Кубка Победы. Подмосковная команда также добыла первые медали сезона. А что касается «Локо», то мы не увидели калининградцев в финале турнира, но это скорее досадная осечка, а не системная проблема. Многообещающе смотрятся также «Уралочка-НТМК» и московское «Динамо». Поэтому новый сезон точно не оставит нас без ярких матчей и прекрасного волейбола.

Где смотреть трансляции матчей чемпионата России?

Матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на каналах холдинга «Матч», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.

Обо всех новостях Суперлиги, разумеется, будет рассказывать «Чемпионат».